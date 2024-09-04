Ankara'da korkutan yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İki kişinin torpil patlatması sonucu çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş arazide iki kişinin torpil patlatması sonucu otluk alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi'nde boş bir araziye gelen iki kişi, arazide torpil patlattı. Patlayan torpil sonucunda kuru otların bulunduğu arazi kısa sürede yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA