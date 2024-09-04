Ankara'da korkutan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş arazide iki kişinin torpil patlatması sonucu otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesindeki Karapürçek Mahallesi'nde boş bir araziye gelen iki kişi, arazide torpil patlattı. Patlayan torpil sonucunda kuru otların bulunduğu arazi kısa sürede yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA