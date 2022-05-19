Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Misket Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangın, çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu.

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title