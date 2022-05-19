Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı - Haberler

Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.
Ankara'da korkutan yangın: 4 katlı binanın en üst katını alevler sardı
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Misket Mahallesi'ndeki bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yangın, çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu.
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa