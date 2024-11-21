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Ankara'da Korkunç Cinayet: Eşini ve Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Ankara'da Korkunç Cinayet: Eşini ve Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
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Ankara'da bir kişi, eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından, şüpheli Servet Bozkurt, arkadaşı Hasan Ş.'yi de bıçaklayarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Cinayetlerin nedeninin şiddetli geçimsizlik ve kıskançlık olduğu iddia ediliyor. Saldırgan Bozkurt'un ev hapsinde olduğu ve olayın ardından kayıplara karıştığı öğrenildi.

Ankara'da bir kişi eşini ve kendi arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah 04.00 sıralarında Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Servet Bozkurt, eşi Elif Bozkurt'u bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından ayağındaki elektronik kelepçeyi kıran Bozkurt, arkadaşı olduğu düşünülen Hasan Ş.'nin işlettiği tekel büfesine gitti. Bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştığı Hasan Ş.'yi de bıçakla öldüren Bozkurt cinayetin ardından bölgeden ayrıldı.

Ev hapsine çarptırılmıştı

3 bin lira karşılığında anlaştığı Mertcan Kılıç'ı azmettirdiği iddia edilen Bozkurt hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Bozkurt'un, öldürdüğü eşiyle aynı evde yaşadığı, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Öldürülen Elif Bozkurt ile Hasan Ş.'nin cenazeleri ise ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken saldırgan Bozkurt'un yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

"Karısının boğazını kesip sırtından bıçaklamış"

Olayla ilgili konuşan komşu Fatma Ceren, "Karı ile koca akşam kavga etmiş. Sabah polisler geldi ve kadının öldürüldüğünü söyledi. Olayın kıskançlık sebebiyle çıktığı söyleniyor. Boşanma aşamasındalarmış. Adam karısının boğazını kesip sırtından bıçaklamış. Akşam şiddetli bir halde kavga etmişlerdi. Sürekli kavga ediyorlardı. Sizi polise şikayet edeceğiz dediğimizde de saldırgan bize tehdit ve küfür ediyordu. Ölen kadının kocası sürekli hapse giriyordu. Ölen kadında yaşadıklarına itiraz ediyordu. Eşinden boşanmak istediğini söylüyordu ama yapamıyordu. Kocasının kendisini sürekli dövdüğünü, burnunu kırdığını ve sürekli şikayetçi olduğundan bahsediyordu. Olay evin içinde olmuş. Duyduğuma göre adam birisini daha öldürmüş. Akrabaları konuşuyordu. O adamı da başka bir yerde öldürmüş. Kaçarken de kaza yaptığını duyduk. Katilin ayağında kelepçe vardı, ev hapsindeydi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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