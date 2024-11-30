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Ankara'da Köprüdeki Feci Kaza: İki Kişi Ağır Yaralandı

Ankara'da Köprüdeki Feci Kaza: İki Kişi Ağır Yaralandı
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Çankırı Bulvarı'nda meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç, orta refüje çarpıp takla attı ve alev aldı. Yaralıların durumu ağır.

Ankara Çankırı Bulvarı'nda köprü üzerinde kontrolden çıkan araç, orta refüje çarpıp takla attı. Kazanın ardından alevlere teslim olan araçtaki iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza gece saatlerinde Çankırı Bulvarı Büğdüz Köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Olay yerinden alınan bilgilere göre araçta bulunan iki kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde trafik bir süreliğine durma noktasına gelirken, ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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