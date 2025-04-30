Ankara'da Köpekleri Parçalayarak Öldürdüğü İddia Edilen Doktor Tutuklandı

Ankara'da 'sahiplenme bahanesiyle evine aldığı köpekleri parçalayarak öldürdüğü' iddiasıyla tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

Ankara'da sokak köpeklerini sahiplenme bahanesiyle evine aldığı ve ardından parçalayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Doktor M.M.D. (28), 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şüphelinin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. M.M.D., ifadesinde internet ilanında görmesi üzerine bir şahıstan nisan ayında 5 yavru köpek sahiplendiğini söyledi. Sahiplendiği köpeklerin evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçtığını söyleyen M.M.D., köpeklerin kaçtığını fark ettiğinde etrafı kontrol ettiğini ancak ulaşamadığını ifade etti. Tekrardan internet ilanında görmesi üzerine 3 adet yavru köpek sahiplendiğini söyleyen şüpheli, "Köpekleri alıp eve getirdiğimde nasıl bir ortamda bakıldığını bilmediğim için köpekleri yıkadım. Dosya arasında yer alan ve tarafıma gösterilen ön inceleme tutanağındaki poşet üzerinde görülen yavru köpek benim yıkadığım köpek olup, orada her ne kadar hareketsiz kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de gerçeği yansıtmamakla beraber süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir" dedi.

"Duvardaki lekeler kan olarak değerlendirilmişse de bu lekeler boyadır"

Evinin duvarında bulunan kırmızı lekelerin sorulması üzerine şüpheli M.M.D., "Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Her ne kadar kırmızı lekeler kan olarak değerlendirilmişse de bu husus gerçeği yansıtmamaktadır. Bu lekeler boyadır" ifadelerini kullandı.

"Ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum"

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, evde bulunan deliller hakkında, "Evimde yapılan arama neticesinde ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü yapılan ilk aramada herhangi bir delil ele geçirilmediği ifade edilmişti. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Olay

Olay, geçen günlerde Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doktor M.M.D. üç ayrı kişiden aldığı köpekleri sahiplendi. Sahiplendirdikleri köpeklerden günlerce haber alamayan hayvanseverler ise durumdan şüphelenerek, M.M.D.'nin evine gitti. Köpekleri evde de göremeyen hayvanseveler, M.M.D.'nen hayvanlara işkence ederek öldürdüğünü iddia ederek polise şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. M.M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ankara Batı Adliyesi'nde savcıya ifade veren M.M.D., nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, hakimlikçe 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ANKARA