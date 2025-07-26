Ankara'da Köpekleri Öldürmekle İddia Edilen Doktorun Savunması

Ankara'da sahiplendiği yavru köpeklere eziyet edip öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın avukatı, "Köpekler havalandırma boşluğundan ve pencereden dışarı çıkıp gitmişlerdir. Savunması bu şekildedir. Olayın gerçeği de bu şekildedir. Köpek öldürme, işkence yapma gibi iddialar kesinlikle yanlıştır. Böyle bir durum yoktur" dedi.

Ankara'da doktorluk yapan M.M.D. (28), mahalledeki komşularından sahiplendiği 3 yavru köpeği öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı. M.M.D. 7 Temmuz'da ilk duruşmasına çıktı. Sanık D., duruşmasında yaptığı savunmada, "Evimin bahçesinde bulunduğu iddia edilen kemik parçası koyun kemiğidir, bu kanıtlanmıştır. Peçetelere sarılı yumaklar da kardeşlerimin saçlarıdır" iddiasında bulundu. Sanık D.'nin avukatı Süleyman Karacan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

"Köpek öldürme, işkence yapma gibi iddialar kesinlikle yanlıştır"

Sürecin bir şikayet üzerine başladığını aktaran Avukat Süleyman Karacan, "Müvekkilim köpekleri bakmak için sahiplenmiştir ama kendisinin de ifade ettiği gibi köpekler havalandırma boşluğundan ve pencereden dışarı çıkıp gitmişlerdir. Savunması bu şekildedir. Olayın gerçeği de bu şekildedir. Köpek öldürme, işkence yapma gibi iddialar kesinlikle yanlıştır. Böyle bir durum yoktur" diye konuştu.

"Tanıklar, görgüye dayalı bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir"

Evin bahçesinden çıkan kemiklerin büyükbaş hayvan kemiği olduğunun belirlendiğini söyleyen Karacan, "Evin içerisinde kıl yumakları olduğu ifade edildi. Bu kıl yumakları müvekkilimin ve kardeşlerine ait küçüklüğünde annesinin kesmiş olduğu saçlara ait olan kıl yumaklarıdır. Zaten bir kılın insan kılı mı hayvan kılı mı olduğu gayet açıktır. Ayrıca tanıklar, görgüye dayalı bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"9 Eylül'deki duruşmada müvekkilimin tahliye edileceğine inanıyoruz"

Bir sonraki duruşmanın 9 Eylül'de görüleceğini belirten Karacan, "Tahliye talebinde bulunacağız. Verilmediği takdirde 9 Eylül'deki duruşmada müvekkilimin tahliye edileceğine inanıyoruz. Çünkü müvekkilimin o tarihteki tutukluluk durumu neredeyse 5 ay olacak. Bir hayvanı kasten öldürmenin cezası ispat edildiği takdirde 6 aydan 4 yıla kadar ceza verilir. Mahkemeler genelde asgari haktan ceza verir. Müvekkilimin bu suçu işlememiştir. İşlediğine dair somut, şüpheden uzak, görgüye ve bilgiye dayalı herhangi bir delil söz konusu değildir. 9 Eylül'de olmasa dahi sonraki duruşmada müvekkilimin beraat edeceği kanaatindeyim" açıklamasında bulundu. - ANKARA