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Ankara'da Kontrolünü Kaybeden Otomobil Ağaca Çarptı

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Ankara'da bir kişi, kontrolünü kaybettiği otomobilinin ağaca çarpması sonucu ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir kişi, kontrolünü kaybettiği otomobilinin ağaca çarpması sebebiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Keçiören'in Etlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü yerde metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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