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Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

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Ankara Beypazarı yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

ANKARA - Ankara Beypazarı yolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Beypazarı istikametine giden otomobil, Beypazarı'na 14 kilometre kala sürücünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak 3 yaralıyı Beypazarı Devlet Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ERDOĞAN - 3.Sayfa
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