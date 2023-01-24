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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride uçarak başka bir otomobile çarptı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride uçarak başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çankaya ilçesi Botanik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AC 7138 plakalı aracının hakimiyetini kaybeden Y.Ö., önce bariyerlere ardından da karşı şeritteki başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu Y.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, çarptığı araçtaki Ü.A. ve eşi E.A.'nin hafif yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çankaya Ankara 3. Sayfa Haberler

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