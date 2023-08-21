Ankara'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 ölü

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. Ankara-Konya yolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan 06 V 0934 plakalı Tofaş marka otomobil Koluman mevkiinde kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken otomobil ise hurdaya döndü.