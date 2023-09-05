Ankara'da Komşusunu Öldüren Kişi İntihar Etti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir çifti av tüfeği ile öldüren kişi, ardından intihar etti. Olay sonrasında soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde komşusu olan çifti av tüfeği ile vurarak öldüren kişi intihar etti.

Aşağıemirler Mahallesi'nde aralarında husumet olan 68 yaşındaki Lütfü T. tartıştığı komşusu 73 yaşındaki İbrahim Bartan'a ardından ise Bartan'ın eşi 68 yaşındaki Nazik Bartan'a av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Ardından kendi bahçesine giden Lütfü T. aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay sonrasında Bartan çiftinin cenazeleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Lütfü T.'nin cansız bedeni ise Pursaklar Devlet Hastaneni morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA