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Ankara'da komşu kavgası adli mercilere sevk edildi

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Ankara Valiliği, komşu iki kadın arasında çıkan kavgaya ilişkin sorumluların adli mercilere sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Ankara Valiliği, komşu iki kadın arasında çıkan kavgaya ilişkin sorumluların adli mercilere sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşu iki kadının kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada da yer alan ilimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumlular adli mercilere intikal ettirilmiş olup, gerekli tahkikat cumhuriyet savcılığınca yürütülmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Valiliği Ankara Kavga Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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