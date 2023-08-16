Ankara'da Komşu İş Yeri Sahipleri Arasında Çıkan Tartışmada Bir Kişiyi Pompalı Tüfekle Yaralayan Şahıs Yakalandı

Ankara'da komşu iş yeri sahipleri arasında çıkan tartışmada bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şahıs yakalandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde, komşu iş yeri sahipleri arasında çıkan tartışmada 1 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerinin önünde bulunan H.A ile E.D. arasında çıkan tartışma sonucu E.D., pompalı tüfekle H.A.'yı yaralayarak olay yerinden kaçtı. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, E.D.'yi yakalamak için çok yönlü çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA