Ankara'da Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay sonrasında 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da aralarında kız meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında kız meselesi yüzünden husumet olan iki grubun tartışması büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Olayda K.A. hayatını kaybederken kimliği henüz bilinmeyen bir kişi ise yaralandı. Olay sonrasında 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. - ANKARA