Ankara'da Kız Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Ankara'da kız kardeşi Songül Şaşırmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Şahin Şaşırmaz'ın yargılanmasına başlandı. Sanık, olayı hatırlamadığını öne sürdü. Müştekiler ise saldırıyı teyit etti. Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığını belirlemek için rapor istedi.

Ankara'da kız kardeşi Songül Şaşırmaz'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Şahin Şaşırmaz'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şahin Şaşırmaz ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Şaşırmaz, olay anını net olarak hatırlamadığını, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini öne sürdü.

Söz verilen müşteki A.Ş. aynı evde bulundukları sanığın elindeki bıçağı kendine doğru savurduğunu, bunun üzerine bacaklarından yaralandığını, açık kapıdan kaçarak, sokaktan geçen bir arabayla hastaneye gittiğini anlattı.

Diğer Müşteki M.Ş. ise sanığın sürekli kendilerini ölümle tehdit ettiğini, olay günü de bıçakla saldırdığını ifade etti.

Tanık P.Y. ise tartışma sesi duyduğunu belirterek, "Bana 155'i aramamı söylediler. Adam balkonda defalarca kadını bıçakladı. Kadın yere düştü." diye konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Şaşırmaz'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine karar verdi, duruşmaya 31 Ocak 2024'te devam edilecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şahin Şaşırmaz'ın 17 Mayıs'ta işlediği cinayet öncesinde hırdavat dükkanından olayda kullanacağı balta ve bıçakları almak suretiyle olayı planladığı anlatıldı.

Şahin Şaşırmaz'ın, Songül Şaşırmaz'ı defalarca bıçakladıktan sonra baltayla kafasını vücudundan ayırarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanık Şaşırmaz'ın "kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırması talep edildi.