Ankara'da Kız Çocukları Arkadaşlarını Darp Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde bir grup kız çocuğu, alıkoydukları iki arkadaşlarını darp ederek kayda aldı ve bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ankara'da bir grup kız çocuğu, darp ettikleri arkadaşlarını kayda alıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir grup kız çocuğu alıkoydukları iki arkadaşını darp ederek kamera kaydını aldılar. Arkadaşlarını dakikalarca döven çocukların, çektikleri videoları ise sosyal medya hesaplarından paylaştıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan cevap

Fenerbahçe'ye 5 yıldız ekleyen Lazio'ya Galatasaray'dan bomba cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.