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Ankara'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi İntihar Etti

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi kendi hayatına da son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Yukarı Dikmen Akpınar Mahallesi 852. sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. S.Ö. ile sevgilisi S.D. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., tabancayla kız arkadaşı S.D.'yi vurduktan sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.Ö. ve S.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çankaya Ankara Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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