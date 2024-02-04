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Ankara'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü

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Ankara'da yaşanan kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada bir kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ocak Cumartesi günü Çankaya ilçesinde meydana geldi. Metin Oktay Mahallesi'ndeki bir evde kesici aletli kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K. isimli kadının kesici aletle yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan Ü.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli D.K.'yı Mamak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın olayda kullandığı suç aleti bıçak ise çöp konteynırında bulundu.

Olayın D.K. ve Ü.K. arasında kıskançlık sebebiyle çıkan kavga sonucu yaşandığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından şüpheli D.K.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Çankaya Ankara Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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