Ankara'da Kişisel Verileri Ele Geçirme ve Şantaj Davasında Karar

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Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Bigo Live üzerinden kişisel verileri ele geçirip şantaj yapan 7 sanık hakkında karar verdi. İki sanık 3 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Diğer dört sanık ise beraat etti.

Bigo Live isimli sohbet programı üzerinden çok sayıda kişinin kişisel verilerini ele geçirerek, şantaj yaptıkları belirlenen ve Ankara Valisi Vasip Şahin'e mesaj atıp tehdit ederek dolandırmaya çalışan 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan hükümlü sanık Tayfur Canboy Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katılırken, tutuksuz sanık Ali Körün ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı savcıdan esasa ilişkin mütalaada değişiklik olup olmadığını sorarken, savcı mütalaayı tekrarladığını belirtti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz alan sanık Körün, "Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinin analiz raporu ile 'Zehirsiz' takma adlı kişinin ses kaydının bana ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum, tüm suçlardan beraatimi talep ediyorum" dedi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanık Canboy ise, "Savunmalarımı tekrar ederim, benim suçlandığım olaylarla bir ilgim yoktur, beraatime karar verilmesini talep ederim" iddiasında bulundu.

Sanık savunmalarının ardından avukat beyanlarını dinleyen mahkeme yargılamayı bu celse bitireceklerini belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mahkemeden beraatlerini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tayfur Canboy ve Ali Körün hakkında, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarından 3 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Servet Işık ise, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' ve 'kişisel verileri kaydetmek' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Tutuksuz 4 sanık beraat etti'

Dosyada yargılanan diğer sanıklar Basri Tokgöz, Faruk Karaahmetli, Hasan Dede ve Kenan Can'ın bazı eylemleri hakkında ise, "suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraat kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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