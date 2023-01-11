Ankara'da keresteciler sitesinde patlama
3. Sayfa Haberleri
Ankara'da keresteciler sitesinde patlama Ankara Kahramankazan Saray Sitesinde bir dükkanda patlama meydana geldi.
Ankara'da keresteciler sitesinde patlama
ANKARA - Ankara Kahramankazan Saray Sitesinde bir dükkanda patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Kahramankazan Saray Sitesinde bir dükkanda şiddetli bir patlamanın ardından yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa