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Ankara'da Kereste ve Polyester İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir kereste ve polyester imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Ankara'da bir kereste ve polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mamak'ın Ortaköy Mahallesi'ndeki Mermerciler Sitesi'nde öğlen saatlerinde bir kereste imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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