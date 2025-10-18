Haberler

Ankara'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Saldırgan Gözaltına Alındı

Ankara'da Kendini Polis Olarak Tanıtan Saldırgan Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkol etkisindeki bir kişi, Ankara'nın Sincan ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp çevredekilere saldırgan tavırlar sergiledi. Olayın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da kendisini polis olarak tanıtıp saldırgan tavırlar sergilediği ileri sürülen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin alkol etkisinde olduğu iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan'da meydana geldi. İddialara göre, alkol etkisindeki kişi, kendisini polis olarak tanıttı ve çevredeki insanlarla fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine şüpheli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili konuşan mağdurlardan biri, "Sarhoş biri yanımıza gelip kendisini devlet memuru olarak tanıttı. 'Ben polisim' diyerek orada bulunan 4 kızın üzerine yürüdü ve küfür etti. Yaşlı bir adama da saldırgan tavırlar da bulundu. İki günce önce aynı şeyleri bana da söylemişti. Ben de tepki göstermiştim. Polise haber verdik, şikayetçi oldu. Gelip aldılar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

Aracında bulduğu gibi polise koştu! Şüpheli tanıdık çıktı
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.