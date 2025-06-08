Ankara'da Kediyi Tekmeleyen Şahsı Dört Genç Darp Etti

Ankara'da Kediyi Tekmeleyen Şahsı Dört Genç Darp Etti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde sokak kedisine tekme atan bir adam, olayı gören dört genç tarafından cadde ortasında darp edildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da kediyi tekmelediği iddia edilen şahıs, dört kişi tarafından darp edildi.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek şahıs, sokak kedisine tekme attı. Olayı gören dört genç, şahsa müdahale ederek cadde ortasında darp etmeye başladı. Yumruk ve tekmelerle yere düşen şahsın kaçmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay sırasında yoldan geçen bir kadın ve küçük yaştaki çocuğunun da büyük korku yaşadığı görüntülerde dikkat çekerken, vatandaşların panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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