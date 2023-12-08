Ankara'da kaza sonucu çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir araçta yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinde yangın çıktı. Yanan araç söndürülürken, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Doğukent Caddesi'nde 06 BHZ 155 ve 06 DD 9039 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinde ise yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. Yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Doğukent Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü verildi. - ANKARA