Ankara'da Kaza Sonrası Polisle Tartışma: Silah Almaya Çalıştı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaza yaptıktan sonra tartıştığı polisin silahını almaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. İddialara göre, kazaya karışan şahıs, olay yerindeki bir polisle tartışmaya başladı. Daha sonra tartıştığı polisin silahını almaya çalışan şahısla polis arasında arbede çıktı. Şahsa müdahale eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA