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Ankara'da Kayınpeder Damadını Öldürdü: Enişte Teyit Etti
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Ankara'da tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gökhan Çapar'ın eniştesi, vefat eden kayınbiraderinin şiddet olaylarına karışmadığını ifade etti. Olayın ardından kayınpeder Mustafa Kaçan tutuklandı.

Ankara'da tartıştığı kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen adamın eniştesi, vefat eden kayınbiraderinin hiçbir şiddet olayına şahit olmadığını söyledi.

Olay, dün akşam Polatlı'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, eşi D.Ç.'yi darp ettiği ileri sürülen Gökhan Çapar (48) ile kayınpederi Mustafa Kaçan arasında tartışma çıktı. Alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaçan, kızının da bulunduğu otomobilin içinde damadı Çapar'ı boğazından bıçakladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çapar müdahalelere rağmen kurtarılamazken saldırgan kayınpeder jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçan, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Eşi ile sürekli kavga ettiği ileri sürülen Çapar'ın cenazesinin ise Çankırı'da toprağa verileceği öğrenildi.

İfadesi alınan zanlı Mustafa Kaçan, cinayeti damadı Çapar'ın kızına şiddet uyguladığı ve küfür ettiği için işlediğini söylediği öğrenildi. Kaçan'ın damadını öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu belirttiği de aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

"Daha önce de evlilikler yaşamıştı ama şiddet olayı gibi durumlar olmamıştı"

Olayla ilgili konuşan Çapar'ın eniştesi Metin Karakılıç, "Hayatını kaybeden kayınbiraderimdi. Daha önce de evlilikler yaşamıştı ama şiddet olayı gibi durumlar olmamıştı. Eşiyle birlikte 3 sene bizimle aynı sokakta ikamet etti. Sürekli berberdik, görüşürdük. Herhangi bir şiddet olayını görmedim. Sorunları olurdu, eşiyle birkaç ayrılma aşamasına geldiler ama sonra tekrar barıştılar. Cinayeti işleyeni tanımıyorum ama çok fazla alkol tükettiğini duydum. Canice bir olay bu. Gökhan her türlü hatayı yapardı ama çocuklarını hiç mağdur etmezdi. Hala çocuğunun harçlığını gönderir, çocuklarıyla ilgilenirdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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