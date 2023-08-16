Ankara'da Kayınbiraderlerini Vuran Zanlı Teslim Oldu

Ankara'da tartıştığı kayınbiraderlerini tabancayla vurup öldürdükten sonra teslim olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sincan ilçesi Törekent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kamil K. (52), daha önce husumet yaşadığı kayınbiraderleri Ali B. (38) ve Nuh B. (43) ile bir araya geldi. Taraflar arasındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Kamil K., yanındaki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. Ali B. ile Nuh B. vücutlarına isabet eden kurşunlar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan Kamil K., ise olayın ardından karakola giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Kamil K,. işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Kırıkkale'nin Delice ilçesine gönderildi. - ANKARA