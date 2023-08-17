Ankara'da kavgada havaya ateş eden 4 kişi yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kavgada havaya ateş eden 4 kişi yakalandı. Yapılan aramada 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde çıkan tartışmada taraflar havaya ateş etti. Komşu olan H.Ö. ve D.T. arasında yaşanan tartışma sonrası, H.Ö. nün erkek arkadaşı İ.C.Y. ile D.T. arasında arbede çıktı. Arbededen haberdar olan aile üyeleri T.T. S.T ve E.T.'nin silahla İ.C.Y.'nin yanına gittikleri ve tarafların karşılıklı havaya ateş ettikleri öğrenildi. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, olaya karışan 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek ele geçirildi. - ANKARA