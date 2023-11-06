Ankara'da kasten yaralama şüphelisi yakalandı

Ankara'da 3 hafta önce karıştığı kasten yaralama olayının ardından kaçan kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, laf atma sebebiyle çıkan kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Ankara'da 3 hafta önce karıştığı kasten yaralama olayının ardından kaçan kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

18 Ekim günü Etimesgut ilçesi Elvankent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, laf atma sebebiyle çıkan kavgada T.T., bir kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından T.T.'nin adresini tespit etti. Söz konusu adreste yakalanan zanlının suçunu kabul ettiği ve gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA