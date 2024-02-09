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Ankara'da Kasten Öldürme Suçundan Hapis Cezası Alan 2 Kişi Yakalandı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hüküm giymiş olan M.C.B. ve O.Ç.'yi yakaladı. Şahıslar, Keçiören'de gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Ankara'da kasten öldürme suçundan 16 yıl ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2015 yılında işlediği kasten öldürme suçundan hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.B. ile 2016 yılında işlediği aynı suçtan kesinleşmiş 12 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ç.'nin izlerini tespit etti. Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince icra edilen operasyonla şahıslar Keçiören'de yakalanarak gözaltına alındı. O.Ç. ile M.C.B., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ankara Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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