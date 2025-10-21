Haberler

Ankara'da Kasıtlı Araç Çarpması: İki Kadın Yaralandı

Ankara'da Kasıtlı Araç Çarpması: İki Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sincan'da hafif ticari araç sürücüsünün bilinçli bir şekilde iki kadına çarptığı iddia edildi. Kazada yaralanan kadınlar hastanede tedavi edildi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

Ankara'da hafif ticari araç sürücüsünün, kasıtlı şekilde çarptığı iki kadının yaralanmasına neden olduğu ileri sürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ekim akşamı Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Vural Baylan Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, aracıyla bilerek yoldan geçen iki kadını çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralandıkları belirtilen kadınlar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri ve sürücü hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"İki genç kızın çığlık attığını duydum"

Olayla ilgili konuşan çevre esnafından Münevver Afacan: "Hava biraz yağmurluydu. Ses duyduk. Baktığımda iki genç kızın çığlık attığını duydum. Arabamdan inip dışarıya çıktım. Komşularımızdan biri, kazaya karışan kişinin aracının camına vurarak uyarıda bulundu. Kazayı geçiren kızların yanına gittik. Şoka girmişlerdi. Ambulans çağırdık. Durumları iyi idi. Kızlar, sürücünün aracı bilerek üzerine sürdüğünü söylemiş. Kazayı yapan kişi o esnada bir servis aracına da çarpmış. Kızların iki aracın arasında sıkışabilirdi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.