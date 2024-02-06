Ankara'da karşılıksız çek düzenleyen firari şahıs yakalandı

Ankara'da karşılıksız çek düzenlediği için hakkında 79 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan 79 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 29 Ağustos'tan beri aranan Ö.Ö. isimli şahsın saklandığı yeri tespit etti. Fiziki ve teknik çalışmaların ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ö.Ö.'yü Mamak'ta yakalayarak gözaltına aldı. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Ö.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA