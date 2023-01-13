Ankara'da kargo çalışanlarına meydan dayağı kamerada 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG kargo çalışanlarını darp etti. Ankara'nın Sincan ilçesinde kargolarının gelmediğini iddia eden çevre esnafı MNG kargo çalışanlarını darp etti. Alınan bilgiye göre, Sincan Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde bulunan esnaf MNG kargo önünde toplanarak kargolarının neden gelmediğini sordu. Kargo çalışanlarının tepkisiyle karşılaşan çevre esnafı tartışmaya başladı. MNG kargo çalışanları ile çevre esnafı arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kargo müdürünü aralarına alan çevre esnafı darp etti. Gündüz saatlerinde meydana gelen olay kameraya saniye saniye yansıdı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa MNG Kargo Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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