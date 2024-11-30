Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi

Ankara'da Kargo Aracı Çocuk Parkına Düştü

Ankara'da Kargo Aracı Çocuk Parkına Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'da el frenini çekmeyi unutan kargo aracı, site içerisindeki çocuk parkına devrildi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma gerçekleşmedi.

Ankara'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kargo aracı, site içerisinde yer alan çocuk parkına düştü.

Kaza, Sincan'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.S.G. isimli kargo şirketi çalışanı, sürücülüğünü yaptığı kargo aracını teslimat yapacağı sitenin önüne el frenini çekmeden park etti. Kısa bir süre sonra hareket etmeye başlayan araç savrularak istinat duvarı üzerinden sitedeki çocuk parkına devrildi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma olmazken, S.S.G.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu için düşen kargo aracı çekici yardımıyla kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
img

Fenerbahçe'nin eski golcüsünü de ikna etti
img

O Ses Türkiye'nin jürisi belli oldu! Değişen bir isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.