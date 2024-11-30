Ankara'da Kargo Aracı Çocuk Parkına Düştü

Ankara'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kargo aracı, site içerisinde yer alan çocuk parkına düştü.

Kaza, Sincan'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.S.G. isimli kargo şirketi çalışanı, sürücülüğünü yaptığı kargo aracını teslimat yapacağı sitenin önüne el frenini çekmeden park etti. Kısa bir süre sonra hareket etmeye başlayan araç savrularak istinat duvarı üzerinden sitedeki çocuk parkına devrildi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma olmazken, S.S.G.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu için düşen kargo aracı çekici yardımıyla kaldırıldı. - ANKARA