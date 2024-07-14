Ankara'da Kardeşini ve Dayısını Vuran Kişi Kendini de Vurdu

Ankara'da bir kişi önce kardeşini ve dayısını tabancayla vurdu, daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı. Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 35 yaşındaki B.Ş., aynı arabada seyahat ettiği kardeşi U.Ş. (32) ve dayısı M.K.'yi (51) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı, yanında bulundurduğu tabanca ile kafalarını hedef alarak vurdu. Ardından B.Ş., aynı silahla kendi kafasına sıktı.

"Hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna"

Mahallenin bakkalı olan Mehmet Ali Akar yaşanan olaya ilişkin, "Ben olayı görmedim, olaydan sonra geldiğimde şaşırdım. Çünkü mahallenin çok sakin, çok nezih insanları ve hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. Vurulan kişiyi tanıyorum; kendi halinde, kavgasını, gürültüsünü, davasını duymadığım bir adam. Son derece merhametli bir insan. Herkese yardım eden bir çocuk. Yani anlamış değilim. Hiçbir şeylerine şahit olmadım, kavgasız, gürültüsüz, sakin bir yaşantıları olan insanlar. Kişinin cana yakınlığı, samimiyeti, insanlara yardımı son derece değerli insanlardı ve bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanmış değilim. Üzgünüm" diye konuştu.

Aracın durduğu anlar ve mahallelinin telaşı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Silah seslerini duyan mahalleli olayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan U.Ş., M.K. ve B.Ş. ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA