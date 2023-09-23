Ankara'da Kardeşini Öldüren Şahıs Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Ankara'da kardeşi Songül Şaşırmaz'ı bıçakla öldüren ve başını gövdesinden ayıran Şahin Şaşırmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara'da kardeşi Songül Şaşırmaz'ı (33) bıçakla öldürüp, balta ile başını gövdesinden ayıran ve diğer kardeşini de yaralayan sanık Şahin Şaşırmaz (38) hakkında, 'tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, sanık Şahin Şaşırmaz hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şahin Şaşırmaz'ın 15 gün önce hırdavat dükkanından olayda kullanacağı balta ve bıçakları alarak olayı planladığı, olay tarihine kadar uzunca süre geçmesine rağmen kardeşlerini öldürme fikrinden vazgeçmediği bilgisi yer aldı.

Sanık Şaşırmaz'ın maktul kardeşi Şaşırmaz'ı defalarca bıçakladıktan sonra balta ile kafasını vücudundan ayırarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürdüğü aktarıldı. Diğer kardeş olan Abbas Şaşırmaz'ın kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçarak, sağlık ocağına gittiği ifade edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, Şahin Şaşırmaz hakkında kız kardeşi Songül Şaşırmaz'a karşı 'kardeşini tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer kardeşi Abbas Şaşırmaz'a karşı da 'kardeşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. - ANKARA