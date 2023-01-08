Ankara'da kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanan Bayram Ç. hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Sabri Ç. ile ağabeyi 38 yaşındaki Bayram Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Sabri Ç, ağabeyi Bayram Ç'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bayram Ç. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralanan Bayram Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli suç aleti ile birlikte yakalandı. - ANKARA