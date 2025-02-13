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Ankara'da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu

Ankara'da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu
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Ankara'da etkili olan kar yağışı sonucu Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Kontrolünü kaybeden araç bir tıra çarparak altına girdi.

Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin farklı noktalarında trafik kazaları meydana geldi. Gölbaşı ilçesinde tırın altına giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'da sıcaklıkların düşmesi ile sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza bürünürken, trafikte aksamalar ve kazalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde V.Ç. (27), 33 E 2177 dorse ve 76 DN 841 kupa plakalı tırı yakıtı bittiği için dörtlü flaşörlerini yakarak yol kenarına çekti. Bu sırada C.S.S. (23) kontrolündeki Fiat Doblo marka araç, tıra arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücü C.S.S. sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Hurdaya dönen araç ise sıkıştığı yerden vinç ile tırın kaldırılması ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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