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Ankara'da kar yağışı etkisini artırdı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışı ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri trafiğin olumsuz etkilenmemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti. Araçlar karla kaplanan yollarda zorlukla ilerledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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