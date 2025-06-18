Ankara'da Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Ankara'da Kamyonun Tıra Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı
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Ankara-Eskişehir Karayolu'nda kontrolden çıkan bir kamyon, önündeki tıra çarparak ağır yaralanmalara yol açtı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da kontrolden çıkarak önündeki tıra çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir Karayolu Polatlı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kontrolden çıkan kamyon önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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