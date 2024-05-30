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Ankara'da kamyonet 11 araca çarptı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İ.Ö.'nün kullandığı 06 BA 3607 plakalı kamyonet, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye başlayan kamyonet, seyir halindeki ve park halindeki 11 araca çarptı. Yaralanan olmayan kazada kamyonet ve çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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