Ankara'da Kamyon Kazası: İki Yaralı

Ankara'da kontrolden çıkarak karşı şeride giren kamyonun, başka bir kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Haymana-Polatlı Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, G.İ. kontrolündeki 16 JD 559 plakalı patates yüklü kamyon, Haymana çıkışında aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Ters şeritteki kamyon, M.Y kontrolündeki 06 DZY 50 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar G.İ. ile kullandığı araçta bulunan M.B. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. Diğer kamyon şoförünün ise kazadan herhangi bir yara almadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - ANKARA