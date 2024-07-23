Ankara'da kamyon kazası: 3 kişi yaralandı

Ankara'da yük indirmek için geriye doğru manevra yapan kamyona, arkadan gelen başka bir kamyon çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Abdul Halik Renda Caddesi'nde meydana geldi. Yapı malzemelerinin bulunduğu depoya yük indirmek için geri manevra yapan bir kamyona, o esnada yoldan geçen başka bir kamyon çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada nedeniyle araç sürücüleri ile yük indirilen kamyonun kasasında bulunan bir kişi yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralıların hastanede tedavi atına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Bu soruna bir çözüm bulmaları lazım"

Kazanın tanıklarından Veysel Bekmezci, "Ambar kamyonumuz malzeme getirmişti. Çok fazla malzeme olduğu için geri gelerek giriyordu içeriye. O sırada diğer sürücü geliyordu. 100 metrelik bir fren izi olmasına rağmen duramadı ve çarptı. Kamyon kasasındaki kişi savrularak yere düştü. Sağlık ekiplerine haber verdik. Yaralılara yardım ettik. 3 yaralı vardı. Birisinin durumu kötüydü. İlk ona müdahale ettik. Sonra da diğer yaralılara müdahale ettiler. Burada 1 hafta içerisindeki 2 kaza bu. Bu soruna bir çözüm bulmaları lazım" dedi. - ANKARA