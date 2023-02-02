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Ankara'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun öndeki yolcu minibüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ankara'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun öndeki yolcu minibüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Bulvarı Çubuk istikameti Esenboğa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü Osman Z.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 03 VZ 256 plakalı kamyon, Veysel Ç. idaresindeki 06 CDV 17 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişinin yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildiği, genel sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

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