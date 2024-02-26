Ankara'da Kaldırımda Yürürken Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Kişi Toprağa Verildi
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri defnedildi.
Başkent'te kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ve U.C.'ye, 06 AEG 869 plakalı otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.S. ve U.C.'nin cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA