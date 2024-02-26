Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Kaldırımda Yürürken Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Kişi Toprağa Verildi

Güncelleme:

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kaldırımda yürüyen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri defnedildi.

Başkent'te kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu hayatını hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında 1. TBMM Caddesi'nde kaldırımda yürüyen E.S. ve U.C.'ye, 06 AEG 869 plakalı otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden E.S. ve U.C.'nin cenazeleri, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SAMSUN İFTAR VAKTİ | Samsun iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç hakemleri belli oldu mu? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir? KIZILCIK ŞERBETİ APO DİZİDEN AYRILDI MI? Settar Tanrıöğen'in yerine hangi oyuncu geliyor? İşte o isim! Faruk Özlü kimdir? AK Parti Düzce Büyükşehir Belediye Başkan adayı Faruk Özlü kaç yaşında, nereli? Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa tutuk kaç yaşında, nereli? Muhammed Yusuf Oktuay kimdir? HÜDA PAR Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muhammed Yusuf Oktuay kaç yaşında, nereli? Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı? MALATYA İFTAR VAKTİ | Malatya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SAKARYA İFTAR VAKTİ | Sakarya'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ | Eskişehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title