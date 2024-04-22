Ankara'da Kaldırım Tartışması Kavgaya Dönüştü
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olaya müdahale etti ve gözaltına alınan tarafları polis merkezine götürdü.
Başkentte iki grup arasında kaldırımda çıkan tartışmanın büyümesi ile sokak ortasında yumruklar konuştu. Sokak ortasında yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 22.00 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 7 kişilik erkek grup, yanında kız arkadaşının bulunduğu başka bir erkeği dakikalarca tekmeledi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi.
Kavgaya karışanlar polisin gelmesi ile ara sokaklara kaçarken dakikalarca darp edilen şahıs ayağa kalkarak olay yerine gelen polis aracına tekme savurup uzaklaşmaya çalıştı. Polis ekipleri kavgaya karışan iki tarafı da gözaltına alarak polis merkezine götürdü. - ANKARA