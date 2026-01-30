Haberler

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Fatih Gökçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan kontrolsüz çıkan bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
