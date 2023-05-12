Ankara'da kadınların iş yerinden hırsızlık anı kamerada

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 4 kadının telefon satışı yapılan dükkandan 1000 TL, hoparlör, telefon kılıfı ve kulaklık çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Başpınar Mahallesi'ndeki telefon satışı yapılan dükkanda meydana geldi. Kimliği belirsiz 4 kadın, telefoncu çalışanları ile konuşmaya başladı. Alışveriş bahanesiyle kasiyeri oyalayan 1 şüpheli, tırnakçılık yöntemi ile kandırdığı kasiyerden 1000 TL aldı. Diğer şüpheliler de el çabukluğu ile dükkandan hoparlör, telefon kılıfı ve kulaklık çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Görüntülerden hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Tolgay Kolcu (24), polise şikayette bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Tolgay Kolcu, şüphelilerin personelin kafasını karıştırarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirterek, "Nakitle beraber 7 bin lira bir zararım var. Dükkana geldiğimde bir şeyi anlamadık. Akşam güvenlik kamerasını izleyince anladım. Bu insanlar içeri girdiğinde bir etki oluşturuyor, personelleri saflaştırıyor. Kadınlar dışarı çıkınca kendilerine geliyorlar. Bir tanesi diğer personeli oyalarken diğerleri hoparlör, telefon kılıfı ve kulaklığı alıyorlar. Bunları 10 dakika içerisinde yapıyorlar" dedi.

Görüntü dökümü:

- Güvenlik kamerası

- Tolgay Kolcu ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat BEKMEZCİ- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,