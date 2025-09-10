Ankara'da Kadın Yayaya Darp: İki Şahıs Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yayayı darbeden 2 şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Eylül Salı günü Ankara'da Strazburg Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.Ç. adlı kadın yaya, araçtan inen 2 şahıs tarafından darp edilmişti. Şahısların A.A. (45) ve B.C.A. (30) adlı baba-oğul oldukları tespit edilmiş ve şahıslar yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığı olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özellikle trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla, ne medeniyet değerlerimizle, ne de insanlıkla açıklanabilir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA