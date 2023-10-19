Ankara'da Kadın Silahla Vurularak Öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın, sevgili olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın, sevgili olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Atapark Mahallesi 1304. Sokak'ta meydana geldi. Sevgili oldukları iddia edilen 22 yaşlarındaki E.R.A. ve B.K. isimli kadın henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.R.A. silahla B.K.'yı vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin başlattığı çalışması sonucu şüpheli E.R.A. tabancası ile beraber yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA